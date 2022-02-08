В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги конкурсов стенгазет и буклетов, посвящённых Дню российской науки

10:47, 08 февраля 2022, ПАИ

Среди ряда мероприятий, организованных ко Дню российской науки, состоялись конкурсы электронных рекламных буклетов о научной жизни вуза «Не оставайся в стороне! Присоединяйся!» и стенгазет «Великие достижения великого народа», посвящённых научным открытиям, ученым, изобретателям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

По мнению жюри, в состав которого вошли организаторы конкурсов – сотрудники отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности, определить победителей было непросто, так как курсанты при выполнении своих творческих работ показали большую заинтересованность в конечном результате и буклеты и стенгазеты получились оригинальными, информативными и красочными.

По итогам конкурса стенгазет «Великие достижения великого народа» победу одержала курсант второго курса Яна Царегородцева.

В конкурсе электронных рекламных буклетов о научной жизни Псковского филиала академии победила курсант четвёртого курса Ольга Гордиенко.