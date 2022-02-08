Началась видеотрансляция пресс-конференции о новых правилах профилактики и лечения COVID-19
8 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая новым правилам Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.
О том, как теперь закрывается и продлевается больничный, когда и кому необходимо сдавать ПЦР-тест, нужно ли сидеть на самоизоляции контактным лицам, а также о других новых правилах профилактики и лечения коронавируса расскажут заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.
Слышали ли вы про биткоин?
Михаил Васильев прокомментировал появление федерального молодёжного лагеря в Псковской области
Михаил Ведерников поддержал инициативу о воссоздании регионального Совета молодых ученых
Михаил Ведерников поздравил ученых, преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки