Началась видеотрансляция пресс-конференции о новых правилах профилактики и лечения COVID-19

12:04, 08 февраля 2022, ПАИ

8 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая новым правилам Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

О том, как теперь закрывается и продлевается больничный, когда и кому необходимо сдавать ПЦР-тест, нужно ли сидеть на самоизоляции контактным лицам, а также о других новых правилах профилактики и лечения коронавируса расскажут заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.