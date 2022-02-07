8 февраля в Пскове наградят победителей конкурса «Чернильница»

11:01, 08 февраля 2022, ПАИ

8 февраля в Пскове состоится торжественное награждение победителей XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Об этом сообщается на странице Молодёжного центра Пскова в Instagram.

Все участники получат новые сборники произведений конкурсантов.

Мероприятие состоится в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1Б) в 19:00.

С собой необходимо иметь маску и QR-код. Регистрация ведется в аккаунте Молодежного центра.