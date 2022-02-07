8 февраля в Пскове наградят победителей конкурса «Чернильница»
8 февраля в Пскове состоится торжественное награждение победителей XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Об этом сообщается на странице Молодёжного центра Пскова в Instagram.
Все участники получат новые сборники произведений конкурсантов.
Мероприятие состоится в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1Б) в 19:00.
С собой необходимо иметь маску и QR-код. Регистрация ведется в аккаунте Молодежного центра.
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