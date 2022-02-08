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Общество

Более 165 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 165 643 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 февраля в стране зафиксировано 698 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 81 188 человек.

Всего по состоянию на 8 февраля в России выявлено 13 147 666 случаев заболевания коронавирусом, 10 706 142 пациента выздоровело, 336 721 – умер.

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