Более 165 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:09, 08 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 165 643 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 февраля в стране зафиксировано 698 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 81 188 человек.

Всего по состоянию на 8 февраля в России выявлено 13 147 666 случаев заболевания коронавирусом, 10 706 142 пациента выздоровело, 336 721 – умер.