Псковская область получит жилищные сертификаты на переселение

11:22, 08 февраля 2022, ПАИ

В 2022 году Псковская область получит два государственных жилищных сертификата на приобретение жилья для граждан — участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц. Сумма средств поддержки составляет около 7,3 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Еще один сертификат на сумму около 2,5 млн рублей будет направлен на улучшение жилищных условий людям, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

График выпуска и распределения таких документов утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего в 2022 году почти 3 тысячи россиян смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета — на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 11 млрд рублей.

Рассчитывать на нее помимо указанных категорий граждан могут также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Сертификаты позволяют людям переехать в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, либо получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.

Работа ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».