Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Телефон раскалён»: более 2000 пациентов находятся под наблюдением врачей в Пскове

Более 2000 пациентов находятся под наблюдением врачей в Пскове, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

«Количество пациентов резко увеличилось. В октябре-ноябре на амбулаторном лечении было около 1500-1600 человек, сейчас 2000-2100. Разумеется, выросло и число вызовов, и число пациентов в поликлиниках. Утром у нас максимально напряжённое время, но звонки принимаем с 8 до 8. Можно также обратиться в наши соцсети, там сообщения обрабатываются 24 на 7. Если не дозвонились с утра, звоните во второй половине дня. Поликлиники перешли на режим работы с 8 до 8, суббота и воскресенье - тоже рабочие дни с особым графиком», - напомнила Галина Невалённая.

По её словам, после вызова производится медсортировка, анализируется совокупность показателей: возраст, жалобы, сопутствующие заболевания. «Если пациент возрастной с высокой температурой, если это беременная или кормящая женщина, к ним едем в первую очередь. Если пациент молодой и с небольшой симптоматикой - во вторую», - уточнила Невалённая.

По её словам, окончательное решение о дистанционной выписке больничного листа принимает врач, чтобы пациенты не выписывали больничный при состояниях, которые этого не требуют, и наоборот.

«Самостоятельно закрыть больничный легче, но иногда доктора приглашают на осмотр, особенно пациентов с тяжёлой патологией, астмой и другими заболеваниями, чтобы не пропустить осложнений», - уточнила Невалённая.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

08 февраля 2022

Почти 5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
08 февраля 2022

К кому врачи на вызов едут в первую очередь, рассказала Галина Невалённая
08 февраля 2022

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 9 февраля
08 февраля 2022

Михаил Васильев прокомментировал появление федерального молодёжного лагеря в Псковской области
08 февраля 2022

Псковичи смогут открывать больничный на региональном портале записи к врачу
08 февраля 2022

Михаил Ведерников поддержал инициативу о воссоздании регионального Совета молодых ученых
08 февраля 2022

Михаил Ведерников поздравил ученых, преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки
08 февраля 2022

Псковский врач назвала условия для введения карантина в школьных классах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...