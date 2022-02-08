«Телефон раскалён»: более 2000 пациентов находятся под наблюдением врачей в Пскове

12:34, 08 февраля 2022, ПАИ

Более 2000 пациентов находятся под наблюдением врачей в Пскове, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

«Количество пациентов резко увеличилось. В октябре-ноябре на амбулаторном лечении было около 1500-1600 человек, сейчас 2000-2100. Разумеется, выросло и число вызовов, и число пациентов в поликлиниках. Утром у нас максимально напряжённое время, но звонки принимаем с 8 до 8. Можно также обратиться в наши соцсети, там сообщения обрабатываются 24 на 7. Если не дозвонились с утра, звоните во второй половине дня. Поликлиники перешли на режим работы с 8 до 8, суббота и воскресенье - тоже рабочие дни с особым графиком», - напомнила Галина Невалённая.

По её словам, после вызова производится медсортировка, анализируется совокупность показателей: возраст, жалобы, сопутствующие заболевания. «Если пациент возрастной с высокой температурой, если это беременная или кормящая женщина, к ним едем в первую очередь. Если пациент молодой и с небольшой симптоматикой - во вторую», - уточнила Невалённая.

По её словам, окончательное решение о дистанционной выписке больничного листа принимает врач, чтобы пациенты не выписывали больничный при состояниях, которые этого не требуют, и наоборот.

«Самостоятельно закрыть больничный легче, но иногда доктора приглашают на осмотр, особенно пациентов с тяжёлой патологией, астмой и другими заболеваниями, чтобы не пропустить осложнений», - уточнила Невалённая.