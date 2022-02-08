Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как открыть больничный дистанционно, рассказали псковичам

Как происходит открытие больничного листа при наличии симптомов коронавируса или ОРВИ, рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она напомнила, что степень строгости соблюдения ограничительных мероприятий при заболевании коронавирусом смягчена, больше не подлежат карантину контактные лица, у которых отсутствуют симптомы.

Кроме того, теперь возможно дистанционное открытие больничного листа. Если пациент почувствовал недомогание, он обращается по телефону call-центра своей поликлиники или по номеру 122. Далее проводится опрос, при подтверждении наличия признаков заболевания дистанционно открывается больничный лист. После этого необходимо выполнить тест на коронавирус.

Надежда Рагозина напомнила, что Роспотребнадзор отменил необходимость получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для выписки больных, которые проходили лечение более 7 дней. Если выздоровление наступило раньше, нужно сдать повторный тест. Если в течение 7 дней пациент не выздоровел, больничный продлевается после очного осмотра врача.

Спикер подчеркнула, что диагноз «коронавирус» ставится только на основании результатов тестирования. Причем принимаются в зачет только те тесты, которые выполнены медицинским работником, уточнила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

08 февраля 2022

Почти 5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
08 февраля 2022

К кому врачи на вызов едут в первую очередь, рассказала Галина Невалённая
08 февраля 2022

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 9 февраля
08 февраля 2022

Михаил Васильев прокомментировал появление федерального молодёжного лагеря в Псковской области
08 февраля 2022

Псковичи смогут открывать больничный на региональном портале записи к врачу
08 февраля 2022

Михаил Ведерников поддержал инициативу о воссоздании регионального Совета молодых ученых
08 февраля 2022

Михаил Ведерников поздравил ученых, преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки
08 февраля 2022

Псковский врач назвала условия для введения карантина в школьных классах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...