Как открыть больничный дистанционно, рассказали псковичам

12:36, 08 февраля 2022, ПАИ

Как происходит открытие больничного листа при наличии симптомов коронавируса или ОРВИ, рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она напомнила, что степень строгости соблюдения ограничительных мероприятий при заболевании коронавирусом смягчена, больше не подлежат карантину контактные лица, у которых отсутствуют симптомы.

Кроме того, теперь возможно дистанционное открытие больничного листа. Если пациент почувствовал недомогание, он обращается по телефону call-центра своей поликлиники или по номеру 122. Далее проводится опрос, при подтверждении наличия признаков заболевания дистанционно открывается больничный лист. После этого необходимо выполнить тест на коронавирус.

Надежда Рагозина напомнила, что Роспотребнадзор отменил необходимость получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для выписки больных, которые проходили лечение более 7 дней. Если выздоровление наступило раньше, нужно сдать повторный тест. Если в течение 7 дней пациент не выздоровел, больничный продлевается после очного осмотра врача.

Спикер подчеркнула, что диагноз «коронавирус» ставится только на основании результатов тестирования. Причем принимаются в зачет только те тесты, которые выполнены медицинским работником, уточнила она.