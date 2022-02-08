«Экопром» выставил еще один контейнер в Дедовичском районе

12:41, 08 февраля 2022, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») выставил новый контейнер в Дедовичском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Контейнер объемом 1,1 м3 сегодня был выставлен в деревне Сорокино на улице Центральной у дома № 51. Для населенного пункта численностью около 100 человек новый бак для ТКО стал уже третьим: один расположен на улице Зелёной у дома № 5, другой - на улице Новой у дома № 4.

Вывоз данного контейнера для ТКО будет осуществляться согласно действующему графику - на еженедельной основе по пятницам.