«Экопром» выставил еще один контейнер в Дедовичском районе
Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») выставил новый контейнер в Дедовичском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.
Контейнер объемом 1,1 м3 сегодня был выставлен в деревне Сорокино на улице Центральной у дома № 51. Для населенного пункта численностью около 100 человек новый бак для ТКО стал уже третьим: один расположен на улице Зелёной у дома № 5, другой - на улице Новой у дома № 4.
Вывоз данного контейнера для ТКО будет осуществляться согласно действующему графику - на еженедельной основе по пятницам.
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