Ещё 537 человек заразились COVID-19 в Псковской области
78 864 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 537 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровело 72 357 пациентов (за сутки – 214), умер 1 481 инфицированный COVID-19 человек.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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