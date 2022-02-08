Ещё 537 человек заразились COVID-19 в Псковской области

12:49, 08 февраля 2022, ПАИ

78 864 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 537 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 72 357 пациентов (за сутки – 214), умер 1 481 инфицированный COVID-19 человек.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.