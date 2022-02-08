Нападавшую на овец волчицу ликвидировали в Порховском районе

12:51, 08 февраля 2022, ПАИ

В Порховском районе ликвидировали волчицу, нападавшую на овец около деревни Веретени. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

По словам ведущего охотоведа КУ «Порховское лесничество» Владимира Беляева и бригадира охотничьего коллектива Андрея Редкокаша, волчицу заметили летом около деревни Веретени — там начали пропадать овцы. Недавно в соседнем лесу охотники увидели обглоданного дикого козла. Они предположили, что в этих местах обитает волчья семья, и стали отслеживать следы. Определили участок действия, сделали оклад флажками со специфическим запахом (обработали конденсатом газа, этого запаха волки боятся), организовали охоту.

Волчицу удалось ликвидировать 4 февраля в одном километре от деревни Лужок. На вид ей около пяти лет. На станции по борьбе с болезнями животных провели освидетельствование туши для определения видовой принадлежности.

Издание отмечает, что волка-самца в этот раз ликвидировать не получилось. Специалисты продолжат отслеживание следов волка и выйдут на охоту, как только позволит погода. Всего за январь 2022 года в Порховском районе добыто пять волков. За добычу волка в Псковской области предусмотрено вознаграждение в 10 тысяч рублей.