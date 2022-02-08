Михаил Ведерников поздравил ученых, преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки

13:21, 08 февраля 2022, ПАИ

8 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ученых, руководителей и преподавателей университетов, аспирантов и студентов с Днем российской науки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона в формате ВКС принял участие в торжественном мероприятии, которое прошло в Псковском государственном университете. Он отметил, что праздничная дата была учреждена рамках реализации Концепции реформирования российской науки, что стало важным шагом в укреплении статуса и значения науки в государстве.

«Концепция заложила основы современной российской науки. Примечательно, что один из ее пунктов посвящен развитию научно-технической сферы регионов — это один из приоритетов развития всей нашей страны», — обратился Михаил Ведерников к участникам.

Губернатор подчеркнул, что региональное научное сообщество достойно заявляет о себе на федеральном уровне, достигает сложных, амбициозных целей. По его словам, многое было сделано и в рамках Года науки и технологий, несмотря на ограничения из-за пандемии.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем руководителям наших вузов, профессорско-преподавательскому составу и, конечно, активным и неравнодушным студентам и аспирантам», — заметил глава региона.

Михаил Ведерников перечислил самые значимые достижения вузов региона. Так, ПсковГУ победил в конкурсе Минобрнауки РФ на создание регионального научно-образовательного математического центра. Также университет вошел в число победителей федеральной программы «Приоритет 2030» и удостоился высокой оценки от Министра науки и высшего образования РФ. В течение прошлого года коллективы вуза взяли 5 крупных научных грантов в российских и зарубежных фондах.

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в прошлом году заняли 1-е и 2-е места на Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России. Также студент академии стал представителем нашей страны на 61-й Международной олимпийской сессии. Студентка второго курса академии Елена Никитина вошла в состав олимпийской команды России по скелетону.

«11 и 12 февраля у нее будут заезды — искренне желаю Елене удачи!» — отметил Михаил Ведерников.

Студенты Великолукской сельскохозяйственной академии участвуют в комплексных научных проектах, в том числе Министерства сельского хозяйства РФ. А студенты Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения достойно представили вуз в конкурсе «Стратегии социально-экономического развития «Россия — 2035» и 6-м Всероссийском конкурсе исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего».

«Желаю новых открытий, творческих достижений, здоровья и благополучия! Темп взят очень хороший. Администрация Псковской области со своей стороны будет и дальше делать все необходимое, чтобы научная сфера динамично развивалась на благо нашей области. Успехов вам!» — подытожил Михаил Ведерников.