Выставка «Защитник и праведник земли русской. В поисках образа» откроется в плюсской усадьбе Римского-Корсакова

13:22, 08 февраля 2022, ПАИ

9 февраля к юбилею освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова откроется выставка «Защитник и праведник земли русской. В поисках образа». Выставка посвящена 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Выставка предоставлена Государственным музеем «Исаакиевский собор». Она дает возможность увидеть на фотографиях иконы с изображением святого князя из петербургских храмов - Исаакиевского и Сампсониевского соборов и храма Воскресения Христова на Крови.



Открытие состоится 9 февраля в 13.00 в вечашском доме-музее с участием директора музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова и научных сотрудников музея.

Выставка будет работать до 4 марта с 11:00 до 16.30 каждый день, кроме понедельников.

