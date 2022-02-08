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Культура

Выставка «Защитник и праведник земли русской. В поисках образа» откроется в плюсской усадьбе Римского-Корсакова

9 февраля к юбилею освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова откроется выставка «Защитник и праведник земли русской. В поисках образа». Выставка посвящена 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Выставка предоставлена Государственным музеем «Исаакиевский собор». Она дает возможность увидеть на фотографиях иконы с изображением святого князя из петербургских храмов - Исаакиевского и Сампсониевского соборов и храма Воскресения Христова на Крови.

Открытие состоится 9 февраля в 13.00 в вечашском доме-музее с участием директора музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова и научных сотрудников музея.

Выставка будет работать до 4 марта с 11:00 до 16.30 каждый день, кроме понедельников.
 

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