Михаил Ведерников поддержал инициативу о воссоздании регионального Совета молодых ученых
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День российской науки 8 февраля поддержал инициативу регионального Совета ректоров о воссоздании Совета молодых ученых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Михаил Ведерников во время своего выступления в формате ВКС на торжественном мероприятии в Псковском государственном университете акцентировал внимание, что привлечению студентов и молодых специалистов к научной деятельности, популяризации науки на разных уровнях образования уделяется особое внимание.
«Традиционно в организациях высшего образования существуют Советы молодых ученых. Это организации, которые содействуют научно-исследовательской и инновационной деятельности молодежи, представляют и защищают ее интересы», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Губернатор выразил уверенность в том, что студенты покажут все свои способности в рамках воссозданного Совета. «У них должен быть дополнительный инструмент для реализации своих амбиций. Окажем в этом всю необходимую поддержку», - подытожил глава региона.
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