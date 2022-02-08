Михаил Ведерников поддержал инициативу о воссоздании регионального Совета молодых ученых

13:22, 08 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День российской науки 8 февраля поддержал инициативу регионального Совета ректоров о воссоздании Совета молодых ученых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников во время своего выступления в формате ВКС на торжественном мероприятии в Псковском государственном университете акцентировал внимание, что привлечению студентов и молодых специалистов к научной деятельности, популяризации науки на разных уровнях образования уделяется особое внимание.

«Традиционно в организациях высшего образования существуют Советы молодых ученых. Это организации, которые содействуют научно-исследовательской и инновационной деятельности молодежи, представляют и защищают ее интересы», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор выразил уверенность в том, что студенты покажут все свои способности в рамках воссозданного Совета. «У них должен быть дополнительный инструмент для реализации своих амбиций. Окажем в этом всю необходимую поддержку», - подытожил глава региона.