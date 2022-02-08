Доля импортных автомобилей в России достигла 18%

14:15, 08 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году жители России купили 271 тысячу новых легковых автомобилей, произведённых за пределами РФ, что составляет 18 % от общего объёма российского рынка, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Среди ввезенных из-за рубежа автомобилей наибольшие предпочтения россияне в 2021 году отдавали китайским – 58,2 тысячи единиц. Это в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. На втором месте японские машины – 56,7 тысячи единиц (+10 %). Третье место занимают автомобили, сделанные в Германии (55 тысяч единиц – 34 %).

Таким образом, 82 % новых легковых автомобилей, покупаемых в России, имеют местное производство.