Почти 5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
4 937 232 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 263,9 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки 799 тысяч исследований.
По последним данным, в России зафиксировано 13 147 666 случаев заболевания коронавирусом, 10 706 142 пациента выздоровело, 336 721 – умер.
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