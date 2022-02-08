Почти 5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

14:23, 08 февраля 2022, ПАИ

4 937 232 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 263,9 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки 799 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 13 147 666 случаев заболевания коронавирусом, 10 706 142 пациента выздоровело, 336 721 – умер.