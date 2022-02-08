Видеопроект «Пушкин детям» запустится в Пскове 10 февраля

14:32, 08 февраля 2022, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области готовит видеопроект «Пушкин детям»: первый выпуск выйдет в интернете 10 февраля. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил организатор, руководитель проекта Дмитрий Волхонов.

По его словам, концепция проекта будет заключаться в том, что заслуженный артист России Сергей Попков будет начитывать сказки Александра Пушкина на камеру. В проекте также принимает участие член Союза художников и Союза театральных деятелей России, псковский художник Игорь Шаймарданов, у которого существует одноименная серия картин.

«Мы решили запустить интернет-проект, поскольку у людей есть потребность показывать своим детям в интернете не только иностранные или российские мультфильмы, но и ставить им сказки, чтобы дети не только слушали что-то современное, но и какие-то классические сказки могли прослушать через интернет. Это очень удобно», - отметил Дмитрий Волхонов.

Всего планируется снять 10 таких роликов. Все они выйдут на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.