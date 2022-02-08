Псковские предприниматели предпочитают белые вывески

14:35, 08 февраля 2022, ПАИ

Псковские предприниматели предпочитают белые вывески. Об этом рассказал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков во время круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного реализации дизайн-кода в городе.

По его словам, вывески должны быть монохромными. Например, если фасад имел желтый, серый цвет — эти оттенки допускаются к исполнению. Но чаще всего бизнесмены приносят на согласование именно белые вывески.

Павел Волков добавил, что раньше в городе был хаос, теперь на зданиях появляются аккуратные надписи, которые не мешают архитектуре. Что касается корпоративных цветов компаний, добавил он, то при каких-либо несоответствиях дизайн-коду все цвета согласовывают на панель-кронштейнах.