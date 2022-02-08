Горячая линия для соотечественников и переселенцев заработает в Псковской области 11 февраля

15:39, 08 февраля 2022, ПАИ

Горячая линия для соотечественников и участников региональной программы переселения будет работать в Псковской области 11 февраля с 9:00 до 13:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Консультации проведут представители областного комитета по труду и занятости и управления по вопросам миграции регионального управления МВД России.

На вопросы, касающиеся условий реализации программы переселения, требований, предъявляемых к ее потенциальным участникам, и предоставляемых соотечественникам мер социальной поддержки за счет средств бюджета Псковской области, специалисты будут отвечать по телефонам: 66-96-21 и 66-18-06.

На номер 59-64-35 могут звонить граждане, которых интересует порядок оформления миграционных документов и предоставляемые им меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета.

В рамках работы горячей линии для соотечественников и участников региональной программы переселения предусмотрена возможность встречи с сотрудниками комитета по труду и занятости Псковской области в видеочате мессенджера Telegram по номеру: +7 (911) 350-42-20.

В 2021 году в Псковскую область переехало около 800 соотечественников, проживающих за рубежом. Из них 276 — участники государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения». Из числа прибывших в 2021 году 540 соотечественников трудоспособного возраста. Всего с 2010 года — с момента запуска программы — в регион на постоянное место жительства прибыло более 10,6 тысячи участников госпрограммы и членов их семей.