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Общество

Открыть свой бизнес в новом доме на Завеличенской предлагают псковичам

«Псковжилстрой» предлагает псковичам открыть свой бизнес в новом доме № 17 на Завеличенской.

В помещениях можно открыть медицинский центр, фитнес-клуб, детский центр или частный детский сад. Помещения также можно использовать для размещения продуктового магазина или салона красоты. Стоимость одного квадратного метра начинается от 70 тысяч рублей.

Дом выполнен по технологии кирпично-монолитного строительства с применением качественных экологичных материалов, что является гарантией качества и надёжности. Коммерческие помещения реализуются в развитом районе, рядом находятся магазины, детский сад, школа. Главное преимущество приобретения коммерческих помещений - дом будет сдан уже в марте этого года.

По вопросам приобретения помещений обращаться по телефону: +7(8112) 201-222. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой».

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