В Порховском районе любителю алкоголя дважды назначили административный арест

16:17, 08 февраля 2022, ПАИ

Два административных ареста и штраф назначили жителю Порховского района за мелкие кражи и повреждение чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

11 января мужчина, находясь в торговом зале магазина «Пятерочка», украл две бутылки коньяка на общую сумму 616 рублей. 18 января мировой суд назначил ему административный арест на 10 суток.

Вечером 28 января, отбыв положенное наказание, злоумышленник снова совершил хищение из магазина «Пятерочка». На этот раз он украл бутылку рома и пять банок кофе. Общий ущерб составил более 1 700 рублей. 7 февраля суд снова назначил мужчине административный арест на 10 суток.

8 февраля его опять доставили в судебное заседание, но уже по факту повреждения чужого имущества. 15 декабря 2021 года он разбил форточку в одной из квартир по улице Аудрини в деревне Полоное. Наказание – штраф 300 рублей.