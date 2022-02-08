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Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время остаётся напряженной, но на прошлой неделе впервые было зафиксировано снижение темпов прироста новых случаев COVID-19, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Анна Попова подчеркнула, что общее количество ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 беспрецедентно высокое. Однако в России отмечается снижение доли случаев болезни, которые приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, – до 32,3 %. В остальных регионах страны снижения заболеваемости не наблюдается.

«Ситуация пока не становится более стабильной, чем раньше. Мы в фазе роста. Поэтому все мероприятия, которые сегодня приняты уже ограничительные и проводятся в субъектах РФ, абсолютно необходимы, адекватны ситуации», – подчеркнула глава ведомства.

По последним данным, в России зафиксировано 13 147 666 случаев заболевания коронавирусом, 10 706 142 пациента выздоровело, 336 721 – умер.

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