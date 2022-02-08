С 21 февраля QR-код можно будет получить после теста на антитела

16:56, 08 февраля 2022, ПАИ

С 21 февраля QR-код в России можно будет получить по результатам теста на антитела, соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.

«В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», - говорится в документе.

Данный пункт предусматривал ранее, что «Медицинский сертификат о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» формируется в автоматическом режиме на основании сведений, внесенных в информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

