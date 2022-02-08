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Встреча с создателями клуба путешествий «Лес и ветер» пройдёт в Пскове

Клуб путешествий имени Глеба Травина «Тропы» при Псковском театре драмы организует встречу с Ильей Желтяковым и Анастасией Полухиной – кинорежиссерами из Петербурга, создателями клуба путешествий «Лес и ветер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Проект «Лес и ветер» призван популяризировать культуру вепсов, коренного народа Ленинградской области, и возродить деревню, где проживают представители этого малого народа.

Во время пандемии режиссеры Илья Желтяков и Настя Полухина купили избу в 300 километрах от Петербурга и запустили туры по вепским деревням «Лес и ветер».

«Это особенное путешествие. Мы задумали его как душевное, неторопливое погружение в тягучее, запрятанное от городов, неспешное, словно туман, деревенское бытие. Погружение и в себя тоже», – отметили путешественники.

В Пскове гости расскажут, как и с чего начался клуб путешествий «Лес и ветер», что за земли они посещают и что за народ живет на этих землях, поведают о нравах, обычаях, традициях и языке малого народа и о социальной значимости таких путешествий для местных жителей.

Встреча пройдет в Новом зале Псковского театра драмы 11 февраля в 19:00. Вход свободный.

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