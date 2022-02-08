Инвестпотенциал Псковской области представил Андрей Михеев на встрече с послом Латвии
8 февраля состоялась онлайн-встреча председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева с послом Латвийской Республики в Российской Федерации Марисом Риекстиньшем. На ней руководитель органа исполнительной власти региона представил инвестиционный потенциал Псковской области. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе областной администрации.
В настоящее время на территории региона расположены более 130 предприятий с латвийским капиталом. Республика занимает третью строчку в рейтинге основных рынков региона. В свою очередь, Псковская область – на 21-м месте в списке регионов России по объему экспорта в Латвию.
Кроме того, особая экономическая зона производственного типа «Моглино» для производителей Латвии предлагает беспроцентные ввозные и вывозные таможенные пошлины.
Добавим, что регионы продолжают продуктивное взаимодействие и в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» 2014–2020 годов. Уже реализовано восемь проектов на общую сумму более 1,5 млн евро. Еще 12 проектов стоимостью более 8,2 млн евро — в процессе.
Мероприятие организовано посольством Латвии в РФ и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
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