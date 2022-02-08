Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Инвестпотенциал Псковской области представил Андрей Михеев на встрече с послом Латвии

Фотография предоставлена Фондом инвестиционного развития Псковской области

8 февраля состоялась онлайн-встреча председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева с послом Латвийской Республики в Российской Федерации Марисом Риекстиньшем. На ней руководитель органа исполнительной власти региона представил инвестиционный потенциал Псковской области. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время на территории региона расположены более 130 предприятий с латвийским капиталом. Республика занимает третью строчку в рейтинге основных рынков региона. В свою очередь, Псковская область – на 21-м месте в списке регионов России по объему экспорта в Латвию.

Кроме того, особая экономическая зона производственного типа «Моглино» для производителей Латвии предлагает беспроцентные ввозные и вывозные таможенные пошлины.

Добавим, что регионы продолжают продуктивное взаимодействие и в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» 2014–2020 годов. Уже реализовано восемь проектов на общую сумму более 1,5 млн евро. Еще 12 проектов стоимостью более 8,2 млн евро — в процессе.

Мероприятие организовано посольством Латвии в РФ и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

08 февраля 2022

Как оформить больничный, кто может прийти в поликлинику и как будет работать Скорая помощь в Псковской области
08 февраля 2022

QR-коды, номера и экзамен – основные нововведения в регистрации маломерных судов
08 февраля 2022

Галина Невалённая: Дистанционные технологии позволят снизить нагрузку на врачей и избежать очередей

08 февраля 2022

Светлана Мельничук поддерживает идею дистанционной продажи рецептурных лекарств
08 февраля 2022

Встреча с создателями клуба путешествий «Лес и ветер» пройдёт в Пскове
08 февраля 2022

Михаил Ведерников: Нет оснований для отмены антиковидных ограничений в Псковской области
08 февраля 2022

Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
08 февраля 2022

58 детей родились в Пскове за неделю

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...