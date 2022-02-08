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Как оформить больничный, кто может прийти в поликлинику и как будет работать Скорая помощь в Псковской области

Комитет по здравоохранению Псковской области подготовил очередные дополнения в работу поликлинического звена, которые касаются оформления листков нетрудоспособности, Скорой помощи, детской поликлинической службы и работы с экспресс-тестами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Новации приняты в соответствии с новым приказом Министерства здравоохранения РФ № 57н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Теперь открыть и закрыть больничный можно будет дистанционно при обращении в кол-центр поликлиники или службу «122». Комитет разработал алгоритм опроса граждан для дистанционного оформления листка нетрудоспособности.

Контактные лица, кому не требуется медицинская помощь, должны быть выписаны без посещения медорганизации.

Посещение поликлиники заболевшими (с симптомами ОРВИ) допускается для любых граждан за исключением беременных, граждан категории 65+ и маломобильных групп населения. Дети до 6 лет посещаются только на дому.

Также приостанавливается оказание плановой первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, включая проведение профосмотров и диспансеризацию населения, за исключением медицинской помощи при онко-, онкогематологических заболеваниях, требующих непрерывного лечения, проведения заместительной почечной терапии, выдачи направлений на оказание высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения.

Кроме того, в ближайшее время Скорая помощь сможет выдавать необходимый набор лекарств для лечения ковида при наличии у пациента клинических проявлений и положительного экспресс-теста.

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