Псковские сотрудники Россельхознадзора обнаружили западный трипс в нидерландских растениях

17:39, 08 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области Управление Россельхознадзора выявило и направило на уничтожение заражённые комнатные растения, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В Себежском районе на складе временного хранения проверили партию комнатных растений «Сансевиерия» («щучий хвост»). Нидерландские растения следовали автомобильным транспортом из Литвы в адрес получателя из Псковской области.

В ходе проведения контроля установлено, что продукция заражена насекомыми, по морфологическим признакам схожими с карантинным объектом - западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Выпуск 81 растения на территорию Российской Федерации запрещён, продукция направлена на уничтожение.