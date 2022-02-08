Псковские сотрудники Россельхознадзора обнаружили западный трипс в нидерландских растениях
В Псковской области Управление Россельхознадзора выявило и направило на уничтожение заражённые комнатные растения, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В Себежском районе на складе временного хранения проверили партию комнатных растений «Сансевиерия» («щучий хвост»). Нидерландские растения следовали автомобильным транспортом из Литвы в адрес получателя из Псковской области.
В ходе проведения контроля установлено, что продукция заражена насекомыми, по морфологическим признакам схожими с карантинным объектом - западным цветочным (калифорнийским) трипсом.
Выпуск 81 растения на территорию Российской Федерации запрещён, продукция направлена на уничтожение.
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