1,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок выявили в псковском торговом павильоне

17:45, 08 февраля 2022, ПАИ

Около 1,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок выявили в торговом павильоне на улице Красноармейской в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в транспортной прокуратуре города.

Псковская транспортная прокуратура проводит проверку законности перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза и оборота табачной продукции. Директора организации вызвали в Псковскую транспортную прокуратуру для объяснений.

По результатам проверочных мероприятий прокуратура примет необходимые меры реагирования.