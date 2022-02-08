1,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок выявили в псковском торговом павильоне
Около 1,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок выявили в торговом павильоне на улице Красноармейской в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в транспортной прокуратуре города.
Псковская транспортная прокуратура проводит проверку законности перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза и оборота табачной продукции. Директора организации вызвали в Псковскую транспортную прокуратуру для объяснений.
По результатам проверочных мероприятий прокуратура примет необходимые меры реагирования.
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