Новые правила профилактики и лечения COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая новым правилам Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.
Для вас мы узнали:
- более 2000 пациентов находятся под наблюдением врачей в Пскове;
- в кол-центр Псковской городской поликлиники ежедневно поступает до 800 звонков;
- если пациент самостоятельно сдал мазок на ПЦР-исследование и получил положительный результат, но не вызвал врача из поликлиники, он не получит QR-код переболевшего на «Госуслугах»;
- если в образовательном учреждении заболело более 20 %, то приказом директора школы закрываются классы и объявляется карантин на семь дней;
- в Псковской области планируют предусмотреть возможность открытия больничного через региональный портал записи к врачу;
- в настоящий момент для того, чтобы открыть электронный больничный, пациентам с COVID-19 достаточно позвонить в кол-центр своей поликлиники или на единый номер 122 и пройти опрос на подтверждение признаков заболевания. В случае если от пациента не поступило информации о том, что он продолжает болеть, через семь дней больничный закрывается автоматически.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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