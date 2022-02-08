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Общество

Новые правила профилактики и лечения COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая новым правилам Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Для вас мы узнали:

  1. более 2000 пациентов находятся под наблюдением врачей в Пскове;
  2. в кол-центр Псковской городской поликлиники ежедневно поступает до 800 звонков;
  3. если пациент самостоятельно сдал мазок на ПЦР-исследование и получил положительный результат, но не вызвал врача из поликлиники, он не получит QR-код переболевшего на «Госуслугах»;
  4. если в образовательном учреждении заболело более 20 %, то приказом директора школы закрываются классы и объявляется карантин на семь дней;
  5. в Псковской области планируют предусмотреть возможность открытия больничного через региональный портал записи к врачу;
  6. в настоящий момент для того, чтобы открыть электронный больничный, пациентам с COVID-19 достаточно позвонить в кол-центр своей поликлиники или на единый номер 122 и пройти опрос на подтверждение признаков заболевания. В случае если от пациента не поступило информации о том, что он продолжает болеть, через семь дней больничный закрывается автоматически.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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