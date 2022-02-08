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Общество

Макс Беляев: В Псковской области мы хотим попробовать местную кухню

Приехав в регион, мы первым делом хотим попробовать местную кухню. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Макс Беляев на большой гастрономической конференции «Вкус без границ» в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что в меню псковских ресторанов широко представлены местные блюда. «В других регионах говорят, что региональную кухню можно поесть и дома», - заметил он. По его словам, экспертам нужно «даже чтобы была местная водичка питьевая».

Напомним, в рамках конференции эксперты разобрали вопросы региональной кухни и местных продуктов от рецептов и производства до создания популярных гастрономических брендов, поговорили о понятии гастрономического туризма через призму уникального позиционирования местной кухни. Также обсуждалась современная кухня ресторанов на основе исторических традиций, опыт стран и регионов в развитии гастрономии, продвижение местных продуктов и региональной кухни, необходимость визуализации продукта и меню как инструментов создания и развития бренда. В заключение разговора специалисты подробно рассказали о том, как организовать, продвинуть и провести гастрономический фестиваль в регионе с максимальным эффектом.

Организаторами мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Центра «Мой бизнес».

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