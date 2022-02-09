С 1 марта регистрировать судно необходимо будет в течение месяца после покупки

08:59, 09 февраля 2022, ПАИ

После покупки маломерного судна в течение месяца необходимо обратиться в отделение ГИМС МЧС России с заявлением о регистрации покупки. Об этом Псковскому агентству информации рассказал государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

После того как вы купили в магазине новую лодку или подписали договор купли-продажи с прежним владельцем, необходимо прийти в ГИМС и юридически подтвердить своё право собственности на судно. По новым правилам, у хозяина есть месяц на регистрацию, в противном случае может быть составлен протокол об административном нарушении.

В соответствии с частью 2 статьи 19.22 КоАП РФ нарушение правил государственной регистрации судов влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Подробнее об изменениях в правилах регистрации судов читайте здесь.