Основатель школы «Самбо-70» Давид Рудман скончался на 79 году жизни
Основатель знаменитой школы «Самбо-70» Давид Рудман скончался на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель центра образования «Самбо-70» Лайшев.
Рудман - заслуженный мастер спорта по самбо, заслуженный тренер России и СССР, чемпион мира по самбо, шестикратный чемпион СССР по самбо, двукратный чемпион Европы по дзюдо.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
08 февраля 2022
Российский сноубордист завоевал бронзовую медаль в параллельном гиганте на Олимпиаде