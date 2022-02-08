Получить QR-код в России можно будет по результатам теста на антитела
QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на интернет-портале правовой информации, сообщает официальный Teleканал Псковской области
Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет также содержать информацию о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела. Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста.
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