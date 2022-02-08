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Спорт

О трёх бронзовых медалях российских спортсменов — в новом выпуске «Олимпийского дайджеста»

О трёх бронзовых медалях российских спортсменов расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста». Его спортивный редактор ПАИ Валерий Гусев записал дома, так как находится в самоизоляции. Смотрите в 19:30 на YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковоблспорт».

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