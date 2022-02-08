О трёх бронзовых медалях российских спортсменов — в новом выпуске «Олимпийского дайджеста»
О трёх бронзовых медалях российских спортсменов расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста». Его спортивный редактор ПАИ Валерий Гусев записал дома, так как находится в самоизоляции. Смотрите в 19:30 на YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковоблспорт».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
08 февраля 2022
Президент Псковской федерации фигурного катания на коньках Юлия Зайцева оценила выступление российских спортсменов в короткой программе
08 февраля 2022
О трёх бронзовых медалях российских спортсменов — в новом выпуске «Олимпийского дайджеста»
08 февраля 2022
Российский сноубордист завоевал бронзовую медаль в параллельном гиганте на Олимпиаде