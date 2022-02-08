«Олимпийский дайджест». Выпуск третий
Этот выпуск спортивный редактор ПАИ Валерий Гусев вынужден был провести из дома, он находится в самоизоляции. Сегодня в Пекине наши олимпийцы завоевали бронзовые медали, хотя были шансы на большее…
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