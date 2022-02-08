На автотрассе Псков – Рига фура насмерть задавила мужчину
Около 16:30 на 58-м км региональной автотрассы Псков – Рига совершён наезд на пешехода. Тридцатилетний водитель фуры DAF, уроженец Пскова, ехал в направлению контрольно-пропускного пункта «Шумилкино», в момент аварии был трезв. 62-летний пешеход тоже является уроженцем Псковской области. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помоощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
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