На автотрассе Псков – Рига фура насмерть задавила мужчину

19:38, 08 февраля 2022, ПАИ

Около 16:30 на 58-м км региональной автотрассы Псков – Рига совершён наезд на пешехода. Тридцатилетний водитель фуры DAF, уроженец Пскова, ехал в направлению контрольно-пропускного пункта «Шумилкино», в момент аварии был трезв. 62-летний пешеход тоже является уроженцем Псковской области. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помоощь. Обстоятельства ДТП выясняются.