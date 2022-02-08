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Общество

Свидетельства о смерти в России станут электронными

Выдача свидетельств о смерти в России станет электронной. Фото телеканала «Санкт-Петербург»

С 1 марта свидетельства о смерти будут выдавать в электронном виде. Данные из информационных баз системы здравоохранения будут передаваться в ЗАГС, Росстат и другие ведомства. Родственникам умершего не нужно будет взаимодействовать с физическими документами, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Замминистра здравоохранения Павел Пугачев отметил, что цифровизация в этой сфере улучшит качество статистической информации, ведь нововведение позволит врачам точнее кодировать причины смерти. Также родственники смогут иметь доступ к свидетельствам в своих личных кабинетах на сайте «Госуслуги».

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