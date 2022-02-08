Рэпер Моргенштерн покинул Россию из-за обвинений в свой адрес

21:31, 08 февраля 2022, ПАИ

Российский рэпер Алишер Моргенштерн покинул Россию и переехал в Дубай после обвинений председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Об этом сообщил брат рэпера Макс Штерн, пишет Lenta.ru.

Родственник подтвердил окончательность и бесповоротность принятого решения. Брат рэпера отметил, что Моргенштерн распродал почти всю недвижимость и бизнес в России. Новым местом жительства российского артиста он назвал дом на берегу Персидского залива.

Подруга Моргенштерна блогерша Кристина Босс предположила, что рэпер уехал, потому что не хотел объясняться с правоохранительными органами на родине. Она уверена, что исполнитель будет скучать по России. Такого же мнения придерживаются и другие близкие друзья рэпера.

Напомним, 23 ноября 2021 года Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После этого стало известно, что Моргенштерн покинул страну и уехал в ОАЭ. Адвокат музыканта Сергей Жорин тогда заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.