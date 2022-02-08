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Город Великие Луки обзавёлся фронтальным погрузчиком снега

Фронтальный погрузчик убирает снег и наледь, готов грузить сыпучие смеси. Фото: «Великолукская правда. Новости»

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» приобрело новую технику – фронтальный погрузчик. Об этом со ссылкой на главу города Николая Козловского сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Универсальная техника будет полезна для городских коммунальных служб. Она может выполнять много функций, среди основных – погрузка сыпучих материалов. Также погрузчик будет задействован при уборке и снятии наледи с дорожного полотна. Машину уже успели опробовать в действии.

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