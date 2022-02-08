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Садоводства Псковской области обсудили перспективы собственного развития в регионе

Нинель Салагаева обратила внимание участников на важность системного подхода к работе в сфере помощи СНТ. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Под руководством заместителя губернатора Псковской области Нинели Салагаевой сегодня, 8 февраля, прошло совещание о развитии садоводств на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

В рамках мероприятия с представителями садоводческих некоммерческих объединений граждан обсудили актуальные вопросы кадастрового учёта земель, перераспределения адресной части территорий и оказание СНТ мер государственной поддержки.

Нинель Салагаева обратила внимание участников на важность системного подхода к работе в этой сфере.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов подвёл итоги работы с СНТ в 2021 году. Напомним, в целях оказания мер государственной поддержки СНТ комитетом ежегодно производятся выплаты субсидий для возмещения части затрат на благоустройство проездов, установку контейнеров и вывоз мусора. На указанные цели из областного бюджета выделяется по 2,5 млн рублей. В 2021 году мерой поддержки воспользовалось 27 садовых товарищества. Фактическая сумма понесённых затрат составила 9,4 млн руб, возмещено 27 % от понесённых затрат.

Ещё одной темой обсуждения стала целесообразность продления налоговых каникул для СНТ, расположенных на территории города Пскова и Псковского района, в 2022-2023 годах.

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