Магистранты из Китая приехали в ПсковГУ на стажировку и уже ведут уроки в школах

Магистранты из Китая проходят стажировку в ПсковГУ

16:07, 09 сентября 2026, ПАИ

Магистранты Шаньдунского политехнического университета Цзя Инин и Фань Чэнлин приехали в Псковский государственный университет на трёхмесячную стажировку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ





Программа стажировки включает образовательный блок и педагогическую практику. Китайские студенты посещают лекции и семинары по межкультурной коммуникации, лингвокраеведению, стилистике, истории языка и лексикологии. Кроме того, они уже проводят занятия по китайскому языку и культуре в шести школах Пскова.

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова отметила, что университет рад приветствовать китайских магистрантов. По её словам, это важный шаг в развитии международного сотрудничества и академической мобильности между вузами.

Гости также примут участие в IV Международном молодёжном лингвистическом форуме ПсковГУ, где выступят с докладами о том, как молодые китайцы видят себя в современном мире.