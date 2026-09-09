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Общество

Магистранты из Китая проходят стажировку в ПсковГУ

Магистранты Шаньдунского политехнического университета Цзя Инин и Фань Чэнлин приехали в Псковский государственный университет на трёхмесячную стажировку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

  • Магистранты из Китая приехали в ПсковГУ на стажировку и уже ведут уроки в школах
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Магистранты из Китая приехали в ПсковГУ на стажировку и уже ведут уроки в школах
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Магистранты из Китая приехали в ПсковГУ на стажировку и уже ведут уроки в школах
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

Программа стажировки включает образовательный блок и педагогическую практику. Китайские студенты посещают лекции и семинары по межкультурной коммуникации, лингвокраеведению, стилистике, истории языка и лексикологии. Кроме того, они уже проводят занятия по китайскому языку и культуре в шести школах Пскова.

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова отметила, что университет рад приветствовать китайских магистрантов. По её словам, это важный шаг в развитии международного сотрудничества и академической мобильности между вузами.

Гости также примут участие в IV Международном молодёжном лингвистическом форуме ПсковГУ, где выступят с докладами о том, как молодые китайцы видят себя в современном мире.

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