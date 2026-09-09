Движение ограничат на участке дороги в Великих Луках 10 сентября
Движение транспорта на участке от улицы Вокзальной до Лазавицкой набережной в Великих Луках будет временно ограничено 10 сентября с 09:00 до 18:00, сообщили ПАИ в городской администрации.
Ограничения введут в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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