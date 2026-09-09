Движение ограничат на участке дороги в Великих Луках 10 сентября

15:58, 09 сентября 2026, ПАИ

Движение транспорта на участке от улицы Вокзальной до Лазавицкой набережной в Великих Луках будет временно ограничено 10 сентября с 09:00 до 18:00, сообщили ПАИ в городской администрации.

Ограничения введут в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.