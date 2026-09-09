Жители Псковской области смогут оформить самозапрет на азартные игры

15:47, 09 сентября 2026, ПАИ

С 1 сентября 2026 года жители Псковской области получили возможность добровольно ограничить свое участие в азартных играх. Новый механизм самозапрета позволяет гражданам защитить себя от игровой зависимости, подав заявление в любом отделе МФЦ региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Самозапрет распространяется на легальные азартные игры, включая казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы. После внесения сведений в специальный реестр гражданин не сможет делать ставки, получать фишки и заключать соглашения о выигрыше. Кроме того, ему перестанет поступать реклама азартных игр.

Для оформления услуги потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Иностранным гражданам необходимо предоставить нотариально заверенный перевод паспорта. Также потребуется указать ИНН — сам документ иметь при себе необязательно — и реквизиты банковского счета для возможного возврата средств с игрового счета или невыплаченного выигрыша.

Услуга предоставляется бесплатно. Информация о самозапрете вносится в реестр в течение 12 часов после подачи заявления. Ограничение устанавливается минимум на год и не может быть отменено досрочно по желанию гражданина. При этом на участие в лотереях самозапрет не распространяется.

В МФЦ Псковской области также можно оформить самозапрет на сделки с недвижимостью, получение кредитов и оформление SIM-карт.