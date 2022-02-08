Глава Островского района Дмитрий Быстров получил положительную оценку работы от губернатора Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 8 февраля, в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой Островского района Дмитрием Быстровым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Основные тезисы видеовстречи:
- темпы роста заболеваемости коронавирусом в районе ниже среднеобластных;
- в прошлом году району было выделено более 67 млн рублей по четырём национальным проектам: «Жильё и городская среда», «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги». Исполнение составило 100 %. План вакцинации выполнен более чем на 65 %, ревакцинировано более 3,2 тыс. человек;
- «Формирование комфортной городской среды»: предполагается отремонтировать три общественных пространства, в их числе площадь Клавы Назаровой в Острове по проекту «Блики времени», который вошёл в число победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
- «Образование»: планируется открыть три новые «Точки роста», организовать места дополнительного образования в пяти учреждениях, а также отремонтировать два спортивных зала;
- федеральный проект «Спорт — норма жизни» позволит обустроить площадку ГТО;
- «Безопасные качественные дороги»: планируется отремонтировать три участка дорог (более шести километров дороги Изъядиново – Юрчане, участок дороги от трассы Санкт-Петербург – Киев до деревни Оловяшкино, улица Елоховская в деревне Карпово). По этим объектам уже определены подрядчики.
По итогам прошлого года Островский район занял пятое место среди муниципалитетов области в рейтинге качественного и своевременного завершения работ.
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08 февраля 2022
Глава Островского района Дмитрий Быстров получил положительную оценку работы от губернатора Псковской области