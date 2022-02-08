Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Островского района Дмитрий Быстров получил положительную оценку работы от губернатора Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил работу главы Островского района Дмитрия Быстрова. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 8 февраля, в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой Островского района Дмитрием Быстровым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Основные тезисы видеовстречи:

  • темпы роста заболеваемости коронавирусом в районе ниже среднеобластных;
  • в прошлом году району было выделено более 67 млн рублей по четырём национальным проектам: «Жильё и городская среда», «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги». Исполнение составило 100 %. План вакцинации выполнен более чем на 65 %, ревакцинировано более 3,2 тыс. человек;
  • «Формирование комфортной городской среды»: предполагается отремонтировать три общественных пространства, в их числе площадь Клавы Назаровой в Острове по проекту «Блики времени», который вошёл в число победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
  • «Образование»: планируется открыть три новые «Точки роста», организовать места дополнительного образования в пяти учреждениях, а также отремонтировать два спортивных зала;
  • федеральный проект «Спорт — норма жизни» позволит обустроить площадку ГТО;
  • «Безопасные качественные дороги»: планируется отремонтировать три участка дорог (более шести километров дороги Изъядиново – Юрчане, участок дороги от трассы Санкт-Петербург – Киев до деревни Оловяшкино, улица Елоховская в деревне Карпово). По этим объектам уже определены подрядчики.

По итогам прошлого года Островский район занял пятое место среди муниципалитетов области в рейтинге качественного и своевременного завершения работ.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

08 февраля 2022

Глава Островского района Дмитрий Быстров получил положительную оценку работы от губернатора Псковской области
08 февраля 2022

Садоводства Псковской области обсудили перспективы собственного развития в регионе
08 февраля 2022

Рэпер Моргенштерн покинул Россию из-за обвинений в свой адрес
08 февраля 2022

Изменились графики работы пунктов вакцинации в Псковской области
08 февраля 2022

В ПсковГУ проходит Конгресс молодых учёных Псковской области
08 февраля 2022

Свидетельства о смерти в России станут электронными
08 февраля 2022

В работу поликлинического звена Псковской области внесены дополнения

08 февраля 2022

Новые правила профилактики и лечения COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...