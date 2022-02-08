Глава Островского района Дмитрий Быстров получил положительную оценку работы от губернатора Псковской области

23:08, 08 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 8 февраля, в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой Островского района Дмитрием Быстровым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Основные тезисы видеовстречи:

темпы роста заболеваемости коронавирусом в районе ниже среднеобластных;

в прошлом году району было выделено более 67 млн рублей по четырём национальным проектам: «Жильё и городская среда», «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги». Исполнение составило 100 %. План вакцинации выполнен более чем на 65 %, ревакцинировано более 3,2 тыс. человек;

«Формирование комфортной городской среды»: предполагается отремонтировать три общественных пространства, в их числе площадь Клавы Назаровой в Острове по проекту «Блики времени», который вошёл в число победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

«Образование»: планируется открыть три новые «Точки роста», организовать места дополнительного образования в пяти учреждениях, а также отремонтировать два спортивных зала;

федеральный проект «Спорт — норма жизни» позволит обустроить площадку ГТО;

«Безопасные качественные дороги»: планируется отремонтировать три участка дорог (более шести километров дороги Изъядиново – Юрчане, участок дороги от трассы Санкт-Петербург – Киев до деревни Оловяшкино, улица Елоховская в деревне Карпово). По этим объектам уже определены подрядчики.

По итогам прошлого года Островский район занял пятое место среди муниципалитетов области в рейтинге качественного и своевременного завершения работ.