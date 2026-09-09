Колбасный разворот: Россельхознадзор не пропустил 100 килограммов продукции в Псковскую область

14:45, 09 сентября 2026, ПАИ

Партию готовой мясной продукции не пропустили через российско-белорусский участок госграницы в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проведении контрольных процедур установили, что на сто килограммов вареной колбасы нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её происхождение и безопасность. Кроме того, товар перевозили в машине без холодильного оборудования.

В итоге перемещение ста килограммов мясной продукции по таможенной территории ЕАЭС запретили, товар отправили обратно в Белоруссию. Также в отношении владельца товара составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее тонны опасных кормов для кошек и собак обнаружили на псковской границе.