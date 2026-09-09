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Общество

Сенатор Наталья Мельникова оценила условия обучения в новой школе Пыталовского района

Школу в деревне Линово Пыталовского района посетила сенатор РФ Наталья Мельникова в рамках рабочего визита вместе с главой муниципального образования Верой Кондратьевой.

  • Рабочий визит в Пыталовский район
    Фото: из канала Натальи Мельниковой в мессенджере МАХ
  • Рабочий визит в Пыталовский район
    Фото: из канала Натальи Мельниковой в мессенджере МАХ
  • Рабочий визит в Пыталовский район
    Фото: из канала Натальи Мельниковой в мессенджере МАХ
  • Рабочий визит в Пыталовский район
    Фото: из канала Натальи Мельниковой в мессенджере МАХ
  • Рабочий визит в Пыталовский район
    Фото: из канала Натальи Мельниковой в мессенджере МАХ
  • Рабочий визит в Пыталовский район
    Фото: из канала Натальи Мельниковой в мессенджере МАХ
  • Рабочий визит в Пыталовский район
    Фото: из канала Натальи Мельниковой в мессенджере МАХ

«Это новая современная школа, которая открыла свои двери для учащихся в прошлом году. Образовательное учреждение оснащено всем необходимым для организации качественного и комфортного учебного процесса: здесь предусмотрены современный спортивный зал, актовый зал, а также лаборатории при учебных классах, позволяющие проводить практические занятия и расширять возможности для изучения предметов», – отметила сенатор в своём канале в мессенджере MAX.

Наталья Мельникова и Вера Кондратьева осмотрели учебные кабинеты, общие пространства школы, обсудили с педагогами текущие вопросы и возможности для дальнейшего развития образовательного учреждения.

«Важно своими глазами видеть, в каких условиях учатся дети, чем живёт школа сегодня и какие вопросы требуют особого внимания. Школа в небольшом сельском населённом пункте – это не просто место, где дети получают знания. Это важная часть жизни всего села, пространство для общения, развития, творчества и спорта. От того, насколько комфортной и современной она будет, во многом зависит и будущее территории. <…> Будем продолжать эту работу и поддерживать школы Псковской области», – заверила сенатор РФ от Псковской области.

По словам Натальи Мельниковой, такие рабочие поездки позволяют лучше понимать ситуацию на местах и вместе с муниципалитетом искать решения, которые действительно нужны детям, родителям и педагогам.

Ранее сенатор РФ Наталья Мельникова посетила детскую музыкальную школу №1 в Пскове и спортшколу «Ника».

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