Более 280 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

08:53, 09 февраля 2022, ПАИ

280 739 жителей Псковской области закончили курс вакцинации от коронавируса с начала пандемии. Об этом в своём Instagram-аккаунте заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Завершили курс вакцинации за сутки еще 909 человек. 7 февраля в Псковской области первую прививку от коронавируса сделали 339 человек, всего — 286 163 человека.

Ревакцинировались ещё 233 человека, всего – 41 281. 7 февраля в Псковской области коронавирус подтвердился у 537 человек, всего данной инфекцией в регионе заразились 78 864 человека.