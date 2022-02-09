Молиться о просвещении разума рекомендует народный календарь 9 февраля
9 февраля на Руси вспоминали святого Иоанна Златоуста, константинопольского архиепископа и богослова, получившего прозвище за свой ораторский дар, сообщает calend.ru.
Именно поэтому в этот день на Руси было принято молиться о просвещении разума, постижении духовной грамоты и о помощи в отчаянии.
Также 9 февраля крестьяне читали заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».
В этот день было принято с особым вниманием относиться к домашнему очагу: по-особенному топить печь, чтобы разом загорелись все поленья.
Кроме того, по облакам и снегу 9 февраля предсказывали погоду. Если облака шли против ветра — быть снегу, если верхушки сугробов после метели закруглены — это обещало хороший урожай.
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