Молиться о просвещении разума рекомендует народный календарь 9 февраля

08:49, 09 февраля 2022, ПАИ

9 февраля на Руси вспоминали святого Иоанна Златоуста, константинопольского архиепископа и богослова, получившего прозвище за свой ораторский дар, сообщает calend.ru.

Именно поэтому в этот день на Руси было принято молиться о просвещении разума, постижении духовной грамоты и о помощи в отчаянии.

Также 9 февраля крестьяне читали заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

В этот день было принято с особым вниманием относиться к домашнему очагу: по-особенному топить печь, чтобы разом загорелись все поленья.

Кроме того, по облакам и снегу 9 февраля предсказывали погоду. Если облака шли против ветра — быть снегу, если верхушки сугробов после метели закруглены — это обещало хороший урожай.