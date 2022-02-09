Михаил Ведерников прокомментировал порчу вандалами ёлочных игрушек в Финском парке
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте прокомментировал порчу ёлочных игрушек в Финском парке.
«От рук неизвестных (пока) пострадала новогодняя ёлка на катке – вандалы разбили порядка 20 больших шаров и раскидали их по территории. Что ж, одних хулиганов в прошлом году уже поймали. Надеюсь, и в этот раз все причастные быстро дождутся своей «минуты славы», – написал глава региона.
Он отметил, что администрация города уже направила заявление в полицию. Кроме того, губернатор лично поговорил с начальником УМВД россии по Псковской области.
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