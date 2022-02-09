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Общество

Минпромторг предложил установить минимальный порог наценки на 60 продуктов

Минпромторг считает необходимым установить наценку на порядка 60 социально значимых товаров на уровне не более 5%, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

По мнению замглавы министерства, наценку стоит сделать минимальной для нескольких наименований. При этом, Минсельхоз предлагает установить наценку не выше 5% товаров на все наименования внутри четырех категорий. Наценку планируют делать на такие социально-значимые продукты, как овощи «борщевого набора», сахар, хлеб, молоко, творог, кефир и сливочное масло. Изменения могут начать вводить, когда ведомства договорятся.

В каждой категории продуктов выделяют дополнительное подкатегории. Всего таких подкатегорий — 15, именно в них Минпромторг предлагает выбрать 3-4 наименования продукции. Таким образом, наценка в 5% может коснуться порядка 60 продуктов. Предполагается, что эти товары должны быть свободно доступны к покупке во всех регионах страны. Перечень продуктов может быть фиксированным, а может отличаться в разных регионах и магазинах.

По информации X5 group, большинство из позиций, на которых планируют снизить наценки, уже реализуют с отрицательной наценкой или не превышающей 5%. Все издержки компании вынуждены покрывать за свой счет.

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