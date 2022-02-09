Один человек пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Псковском районе
Один человек пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла в ночь на 9 февраля на трассе Псков-Печоры недалеко от Уграды.
20-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек, его доставили в медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС, бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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