Один человек пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Псковском районе

07:56, 09 февраля 2022, ПАИ

Один человек пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла в ночь на 9 февраля на трассе Псков-Печоры недалеко от Уграды.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















20-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек, его доставили в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС, бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.